बेटी के लिए जला दिए 17 करोड़ डॉलर?

पाबलो एस्कोबार अपनी बेटी से बेहद प्यार करता था. सोशल मीडिया पर उसकी बेटी से जुड़ी सबसे चर्चित कहानियों में नोट जलाना भी है. कई रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि एक बार पाबलो एस्कोबार अपने परिवार के साथ पुलिस से बचते हुए पहाड़ी इलाके में छिपा हुआ था. वहां उसकी बेटी मैनुएला एस्कोबार को ठंड लग रही थी. उस समय उनके पास आग जलाने के लिए लकड़ी या दूसरा कोई साधन नहीं था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बेटी के शरीर को गर्म रखने और उसकी जान बचाने के लिए एस्कोबार ने करीब 2 मिलियन डॉलर जला दिए थे. यानी नोटो को जलाकर बॉनफायर की तरह इस्तेमाल किया गया था. भारतीय रुपये में ये रकम लगभग 17 करोड़ रुपये होती है.