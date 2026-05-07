आतंक, राजनीति और अपराध
एस्कोबार सिर्फ ड्रग तस्कर नहीं था. उसने राजनीति में भी घुसने की कोशिश की. 1982 में वह कोलंबिया की संसद का वैकल्पिक सदस्य भी बना. बाद में उसके ड्रग नेटवर्क का खुलासा होने के बाद उसे राजनीति से बाहर कर दिया गया. इसके बाद उसने सरकार, पुलिस और न्याय व्यवस्था के खिलाफ हिंसक अभियान शुरू कर दिया. उसके कार्टेल ने जजों, पत्रकारों, पुलिस अधिकारियों और नेताओं को निशाना बनाया. उसके आतंक का अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है कि उसे पकड़ने के लिए अमेरिका और कोलंबिया की एजेंसियों ने संयुक्त अभियान चलाया