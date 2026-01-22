राशिद लतीफ को नहीं जंचा ICC का फैसला
बांग्लादेश को दो ही वोट मिले थे, जिसमें एक वोट उसका अपना और एक अन्य वोट पाकिस्तान से मिला था. इसके बावजूद लतीफ को यह फैसला सही नहीं लगा. उन्होंने कहा, 'यह सही निर्णय जैसा नहीं लगता. ICC ने कहा कि भारत में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को कोई खतरा नहीं है. दुनिया में ऐसी कोई एजेंसी नहीं है जो यह कह पाए कि वहां कोई खतरा नहीं है- ICC कैसे कह सकता है? यहां तक कि सबसे ज्यादा सुरक्षित जगहों पर भी ऐसी गारंटी नहीं दी जा सकती है. उम्मीद करते हैं कि किसी भी टीम के साथ कहीं भी कुछ गलत न हो.'