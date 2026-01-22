लतीफ बोले- IND vs PAK मैच नहीं तो समझो वर्ल्ड कप खत्म

राशिद लतीफ अपने यूट्यूब चैनल कॉट बीहाइंड पर ये बातें कर रहे थे. उन्होंने यहा कहा, 'पाकिस्तान को यह कहकर आगामी टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाना चाहिए कि वह बांग्लादेश के साथ खड़ा है. यह पक्ष लेने का समय है और इसके लिए आपको मजबूत दिल दिखाने की जरूरत होगी.' अगर पाकिस्तान नहीं खेलता है तो इसका मतलब है वर्ल्ड कप खत्म. पाकिस्तान अहम है. हां यह हो सकता है कि पाकिस्तान को तब भविष्य में मुश्किलों का सामना करना पड़े. हो सकता है पाकिस्तान पर प्रतिबंध लग जाए. लेकिन सिर्फ शब्दों की जरूरत नहीं है अब यह समय बांग्लादेश के साथ खड़े होने का है.