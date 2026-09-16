किस सर्विस पर कैसे लगेगा MDR चार्ज?

पर्सन टू पर्सन (P2P) पेमेंट्स मतलब परिवार, दोस्तों के बीच भेजे जाने वाले UPI पेमेंट्स पर कोई चार्ज नहीं लगेगा. भले ही अमाउंट 2000 से ज्यादा ही क्यों न हो. अगर आप पर्सन टू मर्चेंट (P2M) पेमेंट करते हैं, तो 2000 रुपये तक का UPI चार्ज फ्री है. इसके बाद 0.4% चार्ज लगेगा. मतलब 2001 या 3000 रुपये के पेमेंट पर 0.4% के हिसाब से 12 रुपये लगेगा. अगर पेमेंट 75000 रुपये किया है, तो 300 रुपये का चार्ज बनेगा. चार्ज की अपर लिमिट 300 रुपये फिक्स है. मतलब अगर आप P2M पेमेंट्स में 75000 से ज्यादा का UPI करते हैं, तो भी 300 रुपये ही चार्ज कटेगा. हालांकि, पर्सन टू पर्सन मर्चेंट यानी P2PM कैटेगरी में कोई चार्ज नहीं लगेगा. यानी अगर आप छोटे दुकानदार, स्ट्रीट वेंडर, चायवाले या किरानावाले के खाते में UPI के जरिए महीने में 1 लाख रुपये भी डालते हैं, तो कोई चार्ज नहीं कटेगा.