यूटिलिटी बिल और ऑटो पेमेंट?
यहां समझने वाली बात है. अगर आप UPI ऐप से रेलवे का टिकट, फ्यूल (पेट्रोल-डीजल या गैस), एजुकेशन फीस, बिजली का बिल या रेंट भरते हैं, तो ऐसे 2000 रुपये के ऊपर के पेमेंट्स पर सिर्फ फ्लैट 5 रुपये का MDR चार्ज कटेगा. वहीं, अगर आपके UPI अकाउंट पर कोई ऑटो-पे मैंडेट एक्टिव है, तो उसपर कोई चार्ज नहीं कटेगा. इसी तरह अगर आपने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या मिंत्रा से कुछ ऑर्डर किया और डिलीवरी के वक्त UPI से पेमेंट करते हैं, तो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा. इसी तरह अगर आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक ब्रोकर, सिक्योरिटी वगैरह जैसे कैपिटल मार्केट पर पेमेंट करते हैं, तो 0.02% चार्ज कटेगा. मैक्सिमम लिमिट 300 रुपये तय की गई है.