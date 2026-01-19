कैसे बन सकता है 11 करोड़ का फंड?
इस स्कीम में जमा किया गया पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी, डेट और शेयर बाजार में निवेश किया जाता है. NPS वात्सल्य स्कीम के जरिए बड़ा फंड तैयार करने के लिए आपको महीने के सिर्फ 834 रुपये निवेश करने होंगे. हिसाब लगाए, तो ये सालाना 10 हजार रुपये होता है. अगर रिटायरमेंट की उम्र 60 साल मानें, तो आप रेगुलर NPS में निवेश जारी रखने पर आप इतना फंड जुटा सकते हैं. अगर रेट ऑफ रिटर्न 12.86% मानकर चलें, तो 18 साल की उम्र में फंड 7.6 लाख रुपये होगा. 60 साल की उम्र में ये रकम 11.05 करोड़ रुपये हो जाएगी.