बच्चों के फ्यूचर का टेंशन दूर करेगी ये स्कीम

नौकरी कर रहे हर शख्स की 2 चिंता होती है. पहली- अपने बच्चों का फ्यूचर कैसा बनेगा? दूसरी- अपने रिटायरमेंट लाइफ के खर्चें कैसे निकलेंगे? आज की महंगाई के दौर में इन दोनों चिंताओं का होना स्वभाविक है. परिवार में अगर बच्चे हो, तो मां-बाप के लिए उनकी पढ़ाई-लिखाई, हायर स्टडीज और शादी के लिए अभी से फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ती है. बच्चों की पढ़ाई-लिखाई और भविष्य की प्लानिंग के लिए मार्केट में कई ऑप्शन हैं. लेकिन, अगर आप सेफ सिक्योर और गारंटीड स्कीम की तलाश में हैं; तो NPS का वात्सल्य स्कीम बेस्ट ऑप्शन है. इस स्कीम के जरिए आप बिना लोड लिए अपने बच्चे के लिए 11 करोड़ रुपये का फंड जोड़ सकते हैं.