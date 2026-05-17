Nta Neet Ug Paper Setting Protocol Cbi Seeks Paper Setter Translators List Know How Neet Question Paper Is Set 8417424
पेपर सेट करने वाले से लेकर ट्रांसलेटर तक... कहां तैयार किया जाता है NEET परीक्षा का पर्चा? जानिए NTA कैसे करती है निगरानी
NEET UG paper setting protocol: नीट पेपर लीक की जड़ों तक पहुंचने के लिए सीबीआई ने अब सीधे उस 'सीक्रेट रूम' का रुख किया है जहां देश की सबसे बड़ी परीक्षा का पेपर तैयार होता है. सीबीआई ने एनटीए से उन सभी पेपर सेटर्स और ट्रांसलेटर्स के नाम मांग लिए हैं, जिन्होंने इस बार का नीट पेपर सेट किया था. आइये जानते हैं कि नीट पेपर तैयार करने से लेकर एग्जाम हॉल तक ले जाने में किन प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है...