पेपर सेटिंग और ट्रांसलेशन की जिम्मेदारी

एनटीए पेपर लीक के खतरे को कम करने के लिए कम से कम एक्सपर्ट से पेपर सेट और ट्रांसलेट कराती है, ताकि पेपर एक्सेस करने वाले लोगों की संख्या को कम से कम रखा जा सके. बता दें कि 2024 में नीट पेपर लीक होने के बाद एनटीए ने कमेटी बनाई थी, जिसने पेपर सेट करने से जुड़े प्रोटोकॉल को तैयार किया था.