Vetting में पकड़ी जाती हैं संभावित गलतियां

Moderation के बाद प्रश्नपत्र की एक और महत्वपूर्ण जांच होती है, जिसे पुनरीक्षण यानी Vetting कहा जाता है. इसमें अलग विशेषज्ञों को तैयार किए गए प्रश्नों के सेट दिए जाते हैं और वे स्वयं सवालों को हल करते हैं. इसके बाद उनके उत्तरों की तुलना मॉडरेटर की तरफ से तय किए गए उत्तरों से की जाती है. अगर दोनों के जवाबों में अंतर मिलता है, तो मामला परीक्षा निदेशक के सामने जाता है. इसके बाद संबंधित विशेषज्ञों के साथ चर्चा करके अंतिम निर्णय लिया जाता है. यह चरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कभी-कभी सवाल देखने में सही लग सकता है, लेकिन उसके विकल्पों में भ्रम हो सकता है या एक से अधिक उत्तर संभव हो सकते हैं. स्वतंत्र जांच का उद्देश्य ऐसी कमियों को परीक्षा से पहले पकड़ना है, ताकि छात्रों को गलत या अस्पष्ट प्रश्न का सामना न करना पड़े.