वेनेजुएला के राष्ट्रपति का क्या है मूलांक?

Numerology: अंक ज्योतिष के अनुसार किसी भी व्यक्ति का मूलांक उसके स्वभाव और महत्वकांक्षा को दर्शाता है. जिस किसी का भी जन्म किसी महीने की 5-14-23 को होता है उसका मूलांक 5 होता है. इसका ग्रह स्वामी बुध होता है जिसके कारण ये बुद्धिमान और कर्मशील, संवाद और राजनीति में माहिर होते हैं. बदलाव इन्हें पसंद होता है. ये अपने जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती से घबराते नहीं हैं. इसी बीच बात करते हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की जिनका बर्थ 23 नवंबर 1962 को हुआ. इसलिए इनका मूलांक भी 5 होता है. आइए जानते हैं इनके स्वभाव के बारे में और खास बातें.