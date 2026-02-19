क्या होता है मूलांक? बॉबी देओल का क्या है?

मूलांक की गणना 0-9 के बीच की जाती है. जिस किसी का भी जन्म 9-18-27 को होता है उसका मूलांक 9 माना जाता है. 'एनिमल' एक्टर बॉबी देओल का जन्म 27 जनवरी को हुआ है इसलिए उनका मूलांक 9 बनता है. 9 नंबर का ग्रह स्वामी मंगल होता है. ऐसे लोगों को जन्मजात नेता कहा जाता है. लेकिन इनकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब इनका आत्मविश्वास गिर जाता है. बॉबी देओल ने एक इंटरव्यू में खुद कहा था कि उन्हें लंबे वक्त तक काम नहीं मिला था. वो सारा दिन घर पर ही बिताते थे. जिसके बाद उनके बच्चे भी पूछने लगे थे- पापा काम पर कब जाओगे. उस टाइम पीरियड ने बॉबी को तोड़ कर रख दिया था.