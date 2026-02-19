इस मूलांक के लोगों को देर से मिलती है सफलता
Numerology: जिंदगी की रफ्तार अगर हमारे हिसाब से चलती तो बात ही क्या थी. अंक ज्योतिष की माने तो कहा जाता है हर चीज़ का एक वक्त होता है. कुछ लोग बहुत जल्दी सफलता पा लेते हैं तो कुछ लोग बहुत देर से. लेकिन जब इनकी किस्मत करवट लेती है तो फिर देखने वाले देखते रह जाते हैं. खासतौर पर 40-45 की उम्र के बाद कुछ मूलांक वाले लोगों की जिंदगी में एक ऐसा दौर आता है जब संघर्ष, तिरस्कार और असफलताओं के बाद सफलता उनके कदम चूमने लगती है. अब आप बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल और अक्षय खन्ना को ही देख लो.