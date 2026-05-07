Numerology Ank Vidhya Mulank 7 Ka Swabhav Partner Ke Liye Paheli Numerology Mulank 7 Personality Traits And Relationship Problems 8405993
Numerology: दुनिया के लिए 'शरीफ' पर पार्टनर के लिए 'सिरदर्द'! इस मूलांक की हरकतों से साथी पकड़ लेता है माथा, क्या आप भी हैं इसमें शामिल?
Numerology: ज्योतिष और अंकशास्त्र की दुनिया में हर मूलांक की अपनी एक अलग फितरत होती है, लेकिन एक नंबर ऐसा है जिसे समझना दुनिया के सबसे कठिन कामों में से एक है. समाज की नजर में यह इंसान बेहद सीधा, गंभीर और ज्ञानी नजर आता है, लेकिन जैसे ही बात रिश्तों और पार्टनरशिप की आती है, तो इसकी 'टेढ़ी' हरकतें साथी का माथा पकड़ने पर मजबूर कर देती हैं. जानिए कौन सा है वो मूलांक जो जीवनसाथी के लिए 'टेढ़ी खीर' है.