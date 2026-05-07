स्पेस का मुद्दा: चाहिए बहुत सारा मी-टाइम

7 नंबर वाले व्यक्ति को अपनी ऊर्जा रीचार्ज करने के लिए एकांत चाहिए होता है लेकिन इनका यह मी-टाइम मूलांक 1 या 9 जैसे ऊर्जावान पार्टनर्स के लिए असहनीय हो जाता है. पार्टनर को लगता है कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि 7 नंबर वाला बस अकेले रहना चाहता है.