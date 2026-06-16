मूलांक 7 और मूलांक 2

मूलांक 7 वालों के लिए मूलांक 2 वाले लोग परफेक्ट जीवनसाथी साबित होते हैं. अंकशास्त्र के अनुसार, इन दोनों की जोड़ी को 'मेड फॉर ईच अदर' कहा जा सकता है. मूलांक 2 का स्वामी चंद्रमा है और 7 का स्वामी केतु. चंद्रमा मन और भावुकता का प्रतीक है, जबकि केतु गहराई और अंतर्ज्ञान (Intuition) का. जब ये दोनों मिलते हैं, तो एक-दूसरे को बिना बोले समझ लेते हैं. मूलांक 2 के जातक मूलांक 7 के लिए बहुत ही लकी साबित होते हैं और शादी करते ही इनके जीवन व करियर में स्थिरता आ जाती है. साथ ही धन आगमन के नए रास्ते खुलते हैं. (Photo Credit-Pexels)