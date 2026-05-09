क्या आपकी पसंद भी है इसमें शामिल?

अंक शास्त्र के अनुसार ये मूलांक वैवाहिक जीवन के लिए बहुत शुभ माने जाते हैं, हालांकि आपसी समझ और सम्मान ही किसी भी रिश्ते की असली बुनियाद है. ज्योतिष और अंकशास्त्र स्वभाव का एक हिस्सा बताते हैं. क्या आपके पार्टनर का मूलांक इनमें से एक है? तो उन्हें ये स्टोरी जरुर शेयर करें. डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.