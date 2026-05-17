मूलांक 9 की केयर (तारीख: 9, 18, 27)

9, 18 या 27 तारीख को जन्मे पुरुष मंगल से प्रभावित होते हैं. ये दिखने में सख्त हो सकते हैं, लेकिन अंदर से बहुत ही केयरिंग होते हैं. ये अपनी पत्नी की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और उनके आत्म-सम्मान के साथ कभी समझौता नहीं करते.