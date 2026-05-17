Numerology Ank Vidhya Patni Ke Dil Par Raj Karne Wale Mulank Lucky Birth Date For Boys Wife Ke Parmeshwar Lucky Husbands Birth Dates 8417805
Numerology: पत्नी के 'परमेश्वर' होते हैं इन तारीखों में जन्में लड़के, हर ख्वाहिश पूरी करके जीत लेते हैं दिल
Numerology: अंकशास्त्र के अनुसार जानें किन तारीखों में जन्मे लड़के एक आदर्श पति साबित होते हैं. ये अपनी पत्नी की हर छोटी-बड़ी जरूरत का ख्याल रखते हैं और उन्हें पलकों पर बिठाकर रखते हैं. ये धर्म और कर्म दोनों से शादी के सभी वचन निभाते हैं तभी तो परमेश्वर कहलाते हैं.