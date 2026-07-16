मूलांक 1: लीडरशिप क्वालिटी

अंक ज्योतिष के अनुसार किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 1 होता है और इस मूलांक के स्वामी ग्रह सूर्य देव हैं जिन्हें ग्रहों का राजा कहा जाता है. सूर्य की तरह ही इस मूलांक के लोगों में गजब का तेज और नेतृत्व क्षमता होती है. ये लोग जन्मजात लीडर होते हैं और इन्हें दूसरों के अधीन काम करना बिल्कुल पसंद नहीं होता. इनकी निर्णय लेने की क्षमता इतनी सटीक होती है कि ये सही समय पर सही फैसला लेकर दूसरों से बहुत आगे निकल जाते हैं. इनका आत्मविश्वास और किसी भी काम को शुरू करने का साहस ही इन्हें बिना ज्यादा भटके सीधे सफलता के शिखर पर ले जाता है. (Photo Credit- Freepik)