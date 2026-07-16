मूलांक 3: मिलता है भाग्य का साथ
अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 3 है. इस मूलांक के स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति हैं, जिन्हें ज्ञान, बुद्धि और भाग्य का प्रतीक माना जाता है. इस मूलांक के लोगों पर गुरु की विशेष कृपा होती है. ये बहुत जल्दी चीजों को सीख लेते हैं और इनका कम्यूनिकेशन स्किल कमाल का होता है. इन्हें हर मोड़ पर किस्मत का साथ मिलता है, जिससे इन्हें कम प्रयास में भी बड़े अवसर आसानी से मिल जाते हैं. इनकी सफलता का असली मंत्र इन लोगों की सकारात्मक सोच और ज्ञान का सही इस्तेमाल. (Photo Credit- Freepik)