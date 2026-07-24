मूलांक 1 – नेतृत्व करना पसंद, दबना नहीं

अंक ज्योतिष में मूलांक 1 का संबंध सूर्य से माना जाता है. सूर्य नेतृत्व, आत्मविश्वास और सम्मान का प्रतीक है. ऐसे लोग अपनी शर्तों पर काम करना पसंद करते हैं. अगर कोई उन पर अनावश्यक नियंत्रण करने की कोशिश करे तो वे खुलकर अपनी बात रखते हैं. ये लोग भीड़ के पीछे चलने के बजाय रास्ता बनाने में विश्वास रखते हैं और अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेने से भी नहीं घबराते. कोई कितना भी ताकतवर क्यों न हो, अगर वह मूलांक 1 वाले पर हुकूमत चलाना चाहेगा, तो उसे हमेशा असफलता और करारा जवाब ही मिलेगा। इनका लाइफ मंत्र बहुत साफ है इज्जत दो और इज्जत लो, तानाशाही यहां नहीं चलेगी.