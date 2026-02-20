मूलांक 6-

अंक ज्योतिष (Numerology) में 1 से लेकर 9 मूलांक वालों के बारे में बताया गया है. मूलांक के जरिए आप व्यक्ति के जीवन से जुड़ी कई बातों का पता लगा सकते हैं. ऐसे में आज हम उन मूलांक वाले लड़कों के बारे में जानेंगे जो नेचर से थोड़े फ्लर्टी होते हैं. अंक ज्योतिष में मूलांक 6 को बहुत खास माना जाता है अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 6 है. इस मूलांक के स्वामी ग्रह शुक्र (Venus) हैं, जो प्रेम, सौंदर्य, विलासिता, कला और आकर्षण का प्रतीक माने जाते हैं. खासकर लड़कों में यह अंक रोमांटिक, चार्मिंग और स्टाइलिश पर्सनैलिटी देता है