'अंदर ही अंदर घुटने वाले'

नंबर 7: केतु का असर और साइलेंट स्ट्रेस- मूलांक 7 के लोग दिमागी रूप से बेहद एक्टिव होते हैं, जिसका स्वामी 'केतु' है. ये दुनिया के सामने बिल्कुल शांत और गंभीर दिखेंगे, लेकिन इनके अंदर विचारों का ज्वालामुखी चलता रहता है. ये खुद ही अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाकर, बिना किसी बाहरी वजह के भी अपने शरीर का 'कोर्टिसोल' लेवल खतरनाक हद तक बढ़ा लेते हैं.