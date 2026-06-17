Mulank Ka Chemical Locha: कुछ लोगों को देखकर ऐसा लगता है जैसे भगवान ने उनके हिस्से में सुकून लिखना ही भुला दिया था. वो बिना बात के भी इतनी गहरी चिंता में डूब सकते हैं कि अच्छे-भले माहौल में सन्नाटा छा जाए. मेडिकल साइंस कहता है कि ऐसे लोगों के शरीर में स्ट्रेस हार्मोन यानी 'कोर्टिसोल' (Cortisol) का लेवल हमेशा सातवें आसमान पर रहता है लेकिन इस केमिकल लोचे का असली रिमोट कंट्रोल छुपा है अंक ज्योतिष में! जी हां, कुछ खास तारीखों में जन्मे लोग चलती-फिरती 'कोर्टिसोल की दुकान' होते हैं, जिन्हें जब तक थोड़ी टेंशन न मिले, तब तक उनकी रोटी हजम ही नहीं होती. अगर आप भी बात-बात पर ओवरथिंकिंग के जाल में फंस जाते हैं, तो अपनी बर्थ डेट उठाकर इस रिपोर्ट को आखिर तक ज़रूर पढ़ें क्योंकि आज राज़ खुलने वाला है!