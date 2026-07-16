अकेलेपन को मिटाने की चाह (The Saturn Factor)
मूलांक 8: तनाव मिटाने का डिजिटल जरिया- जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 होता है। न्याय के देवता शनि के प्रभाव वाले ये लोग अक्सर अंदर से बेहद गंभीर, महत्वाकांक्षी और थोड़े अकेले स्वभाव के होते हैं. जब ये अपनी लाइफ के भारी काम, जिम्मेदारियों या मानसिक तनाव से बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो इनका दिमाग फौरन सुकून ढूंढने की कोशिश करता है. ऐसे में, ये बिना किसी महफ़िल में गए, अकेले बैठकर अपने फोन की स्क्रीन पर डिजिटल डोपामिन की तलाश करने लगते हैं.