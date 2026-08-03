मूलांक 2- चंद्रमा का प्रभाव

मूलांक 2 यानी किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग. इस मूलांक का स्वामी ग्रह चंद्रमा है, जो शीतलता और शांति का प्रतीक माना जाता है. इस अंक के जातकों का दिल बहुत कोमल और विचार बेहद शुद्ध होते हैं. इन्हें महँगी चीज़ों का प्रदर्शन करना या अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटना बिल्कुल पसंद नहीं होता. ये लोग अपनी सादगी, सौम्यता और मधुर व्यवहार से हर किसी का दिल आसानी से जीत लेते हैं. इनका जीवन दर्शन सादा जीवन और उच्च विचार पर आधारित होता है.