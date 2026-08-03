1/8 सादगी पसंद मूलांक की पहचान अंकशास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी में इंसान की जन्म तारीख से उसके स्वभाव और व्यक्तित्व के कई गूढ़ राज़ उजागर होते हैं. कुछ लोग स्वभाव से बेहद महत्वाकांक्षी और दिखावा करने वाले होते हैं, वहीं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें जीवन में सिर्फ शांति और सादगी पसंद होती है. न्यूमरोलॉजी के अनुसार, विशेष तारीखों में जन्मे लोग दिखावे की तड़क-भड़क से कोसों दूर रहते हैं. अपार सफलता और धन-दौलत मिलने के बावजूद इनका स्वभाव हमेशा ज़मीन से जुड़ा रहता है. इन्हें समाज में असली डाउन-टू-अर्थ इंसान माना जाता है.