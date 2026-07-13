जलते है लोग...लग जाती है नजर

क्या आपको अक्सर लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक काम बिगड़ने लगे. मेहनत के बावजूद सफलता हाथ से निकल जाए या बिना वजह मन अशांत रहने लगे. अंक ज्योतिष में ऐसी स्थितियों को कई बार 'ईविल आई' यानी बुरी नज़र से जोड़कर देखा जाता है. मान्यता है कि कुछ मूलांक वाले लोग अपने आकर्षक व्यक्तित्व और सफलता की वजह से दूसरों का ध्यान जल्दी खींचते हैं. आइए जानते हैं किन जन्मतिथियों के लोगों के बारे में यह मान्यता प्रचलित है और अंक ज्योतिष के अनुसार वे किस तरह सकारात्मक ऊर्जा बनाए रख सकते हैं.