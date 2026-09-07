प्यार में चाहते हैं सच्चाई

मूलांक 2, 6 और 9 के जातकों को न्यूमरोलॉजी में भावनात्मक और रिश्तों को महत्व देने वाला माना जाता है. इनके लिए भरोसा, सम्मान और emotional connection काफी मायने रख सकता है. यही वजह है कि ये प्यार में अपना पूरा दिल लगाने की कोशिश करते हैं. हालांकि, सफल रिश्ता सिर्फ मूलांक पर नहीं, बल्कि आपसी समझ, संवाद और सम्मान पर निर्भर करता है.डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.