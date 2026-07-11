मूलांक 3: ज्ञान, बुद्धि और समृद्धि की देवी
यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ हो तो आपका मूलांक 3 है और इस मूलांक के स्वामी ग्रह गुरु हैं, जिन्हें देवताओं का गुरु और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है. इस तारीख को जन्मी लड़कियां बेहद बुद्धिमान, संस्कारी और धार्मिक प्रवृत्ति की होती हैं. अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 3 की लड़कियां जिस घर में बहू बनकर जाती हैं, वहां कभी भी धन-धान्य और मान-सम्मान की कमी नहीं होती. इनका आना ही घर में बरकत लेकर आता है. ये लड़कियां संकट के समय अपने पति और ससुराल वालों को बेहतरीन सलाह देती हैं. मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी यह पूरे परिवार की रीढ़ बनकर खड़ी रहती हैं.