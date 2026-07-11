मूलांक 6: सुख-सुविधा और अटूट सौभाग्य की पहचान

जिनका जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ हो उनका मूलांक 6 होता है और इस मूलांक के स्वामी ग्रह शुक्र हैं. शुक्र को धन, वैभव, विलासिता और सौंदर्य का कारक माना जाता है. इस मूलांक की लड़कियां स्वभाव से बेहद आकर्षक, सलीकेदार और जिम्मेदार होती हैं. अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 6 की लड़कियों को साक्षात लक्ष्मी का रूप माना जाता है. इनके कदम पड़ते ही ससुराल में सुख-सुविधाओं और धन की वृद्धि होने लगती है. इन्हें घर को व्यवस्थित और सुंदर रखना बेहद पसंद होता है. ये न सिर्फ अपने पति के करियर के लिए भाग्यशाली साबित होती हैं, बल्कि पूरे परिवार को एक आलीशान और खुशहाल जीवन जीने में मदद करती हैं.