चक्र का घूमना: ग्लैमर से संन्यास तक

ममता कुलकर्णी के जीवन का चक्र अब एक पूरा चक्कर लगा चुका है. ग्लैमर से शुरुआत, फिर संन्यास का लंबा दौर और अब फिर से उसी ग्लैमरस दुनिया की ओर कदम. न्यूमरोलॉजी के अनुसार, 2 और 7 का कॉम्बिनेशन व्यक्ति को कभी पूरी तरह सांसारिक नहीं होने देता, लेकिन उसे पूरी तरह दुनिया से कटने भी नहीं देता.डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.