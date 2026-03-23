Numerology Mamta Kulkarni Uturn Glamour Renunciation And Now A Goa Avatar Is The Play Of Numbers Reshaping Her Destiny 8353283
Numerology: ममता कुलकर्णी का 'यू-टर्न'... ग्लैमर, संन्यास और अब गोवा का अवतार! क्या अंकों की चाल से बदल रहे हैं उनके हाल?
Numerology: ममता कुलकर्णी के जीवन में आए हालिया 'यू-टर्न' ने सबको चौंका दिया है. ग्लैमर से संन्यास और अब फिर से गोवा में उनके पुराने अवतार की झलक को अंक ज्योतिष (Numerology) के नजरिए से देखना वाकई बेहद दिलचस्प है. उनके जीवन में अंक 2 (चंद्रमा) और अंक 7 (केतु) की प्रधानता है, जो इस तरह के नाटकीय बदलावों के पीछे का असली कारण हो सकते हैं.