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Bollywood Numerology: "पुष्पा… पुष्पराज! मैं झुकेगा नहीं साला…" इस मूलांक को फ्लावर समझने की गलती मत करना, फायर है ये!
Numerology: हमारी मूलांक का फिल्मी स्वैग सीरीज अंकों का सिनेमा में आज मूलांक 4 का फिल्मी स्वैग जानेगें. कुछ लोग हालात के सामने जल्दी झुक जाते हैं, लेकिन मूलांक 4 वाले लोगों की कहानी अलग होती है. इन्हें दबाना आसान नहीं होता. ये लोग बाहर से शांत दिख सकते हैं, लेकिन अंदर से पूरा फायर मोड लेकर चलते हैं. शायद इसलिए Pushpa Raj का ये डायलॉग इनकी personality पर बिल्कुल फिट बैठता है.