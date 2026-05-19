"पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त"

इनकी लाइफ में अचानक ट्विस्ट और बड़े बदलाव बहुत आते हैं. कई बार लोग इन्हें जल्दी जज कर लेते हैं, लेकिन ये लोग बाद में पूरा गेम पलटने की क्षमता रखते हैं. मूलांक 4 वाले लोग कभी सेफ गेम नहीं खेलते. जब तक जिंदगी में कोई बड़ा रिस्क या एडवेंचर न हो, इन्हें मजा नहीं आता.