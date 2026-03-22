ट्रेंड बनाना इनकी आदत है

मूलांक 6 वाले लोग एक्टिंग की दुनिया के असली शोस्टॉपर माने जाते हैं. ये सिर्फ रोल नहीं निभाते बल्कि उसे जीते हैं. रणवीर सिंह इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं. उनकी हर फिल्म, हर लुक और हर एक्सप्रेशन सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन जाता है. शुक्र ग्रह का प्रभाव इन्हें ग्लैमर और पॉपुलैरिटी देता है.