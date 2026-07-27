पति के लिए अप्सरा होतीं ये लड़कियां, गवां बैठते हैं सुध-बुध!

अंकशास्त्र में हर मूलांक की अपनी खासियत और ऊर्जा होती है लेकिन बात जब आकर्षण, सुंदरता, ग्रेस और पार्टनर को अपना दीवाना बनाने की आती है, तो एक खास मूलांक की लड़कियां सबसे आगे रहती हैं. पौराणिक कथाओं में अप्सरा 'मेनका' की खूबसूरती और सम्मोहन की चर्चा अक्सर होती है, और अंकशास्त्र के अनुसार इस मूलांक की महिलाओं का जादू भी पति के सिर चढ़कर बोलता है. ये केवल अपनी ख़ूबसूरती ही नहीं, बल्कि अपने दिल छू लेने वाले स्वभाव से भी पार्टनर के दिल पर राज करती हैं.