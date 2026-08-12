कौन-से मूलांक बनते हैं परिवार की ताकत?

अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 2, 4, 6 और 8 वाले लोगों में परिवार के प्रति जिम्मेदारी और समर्पण जैसे गुण बताए जाते हैं. हालांकि हर व्यक्ति का स्वभाव सिर्फ मूलांक से तय नहीं होता. जन्मकुंडली, परवरिश, परिस्थितियां और व्यक्तिगत अनुभव भी व्यवहार को प्रभावित करते हैं. इसलिए इसे निश्चित भविष्यवाणी के बजाय अंक ज्योतिष की मान्यताओं के रूप में समझना चाहिए. अगर आपके परिवार में इन मूलांकों वाले लोग हैं, तो संभव है कि आप उनमें जिम्मेदारी और अपनों के लिए खड़े रहने जैसे गुण देखते हों.