कब बन जाते हैं Introvert और कब Extrovert?

मूलांक 7 वाले जन्मजात थिंकर होते हैं. इन्हें अकेले समय बिताना, किताबें पढ़ना या अपने विचारों में खोए रहना बहुत पसंद होता है. अगर कोई इनसे बेवजह की गॉसिप करे, तो ये तुरंत अपने 'इंट्रोवर्ट मोड' में चले जाते हैं और एक शब्द भी नहीं बोलते. जब बात इनकी पसंद के विषय, ज्ञान या किसी लॉजिकल टॉपिक पर होती है, तो मूलांक 7 के लोग इतने खुलकर बोलते हैं कि सुनने वाले देखते रह जाते हैं. जब ये किसी ग्रुप में कंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो बेहद फ्रेंडली और गाइड करने वाले बन जाते हैं. मूलांक 7 के लोग भीड़ में भी अलग पहचान बना लेते हैं, क्योंकि इनकी बातें गहराई से भरी और समझदारी वाली होती हैं.