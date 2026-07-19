मुसीबत में सबसे पहले साथ देने की होती है आदत
जब किसी व्यक्ति की नौकरी चली जाए, स्वास्थ्य बिगड़ जाए, रिश्ते टूटने लगें या मानसिक तनाव बढ़ जाए, तब सबसे पहले जिन लोगों का साथ याद आता है, वे अक्सर यही संवेदनशील लोग होते हैं. ये केवल औपचारिक बातें नहीं करते, बल्कि समय निकालकर सुनते हैं, समझते हैं और जरूरत पड़ने पर व्यावहारिक मदद भी करते हैं. किसी को अस्पताल ले जाना, आर्थिक सहयोग करना, रात में फोन उठाना या सिर्फ चुपचाप साथ बैठना भी इनके लिए मदद का हिस्सा होता है. यही व्यवहार इन्हें सच्चा मददगार बनाता है.