अच्छाई का फायदा उठाते हैं लोग, फिर भी नहीं बदलता स्वभाव

हर समय दूसरों के लिए उपलब्ध रहने की वजह से कई बार लोग इनकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं. कुछ लोग केवल जरूरत पड़ने पर संपर्क करते हैं और काम निकलने के बाद दूरी बना लेते हैं. संवेदनशील स्वभाव होने के कारण ये लोग मना करने में भी कठिनाई महसूस करते हैं. न्यूमरोलॉजी सलाह देती है कि मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी भावनात्मक और आर्थिक सीमाएं तय करना भी उतना ही जरूरी है. संतुलन बनाए रखने से व्यक्ति दूसरों की सहायता भी कर पाता है और खुद को थकान और निराशा से भी बचा सकता है.