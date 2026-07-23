हर बात में पॉजिटिविटी ढूंढ़ते है मूलांक 3 वाले लोग
जिनका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 3 होता है और इस मूलांक के स्वामी गुरु हैं. जिन्हें ज्ञान, दूरदर्शिता और विस्तार का प्रतीक माना गया है. मूलांक 3 वाले लोग बेहद मिलनसार, ज्ञानवान और जिंदादिल स्वभाव के होते हैं. यह हर अंधेरी रात के बाद आने वाली सुबह पर विश्वास रखते हैं. इनका मानना होता है कि जीवन में जो भी होता है, वह किसी अच्छे कारण से होता है. इनकी बातें इतनी प्रभावकारी और सकारात्मक होती हैं कि निराश व्यक्ति भी इनसे बात करके खुश हो जाता है. इनकी हंसी और बातें माहौल को तुरंत हल्का और खुशनुमा बना देती हैं. (Photo Credit- Freepik)