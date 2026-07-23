मूलांक 1 में होता है गजब का आत्मविश्ववास

न्यूमरोलॉजी के अनुसार किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 1 होता है और इस मूलांक के स्वामी सूर्य होते हैं. जिन्हें आत्मविश्वास और एनर्जी का कारक माना जाता है. इसलिए मूलांक वाले लोगों में कूट—कूट कर आत्मविश्वास भरा होता है. इन लोगों में जन्मजात लीडरशिप क्वालिटी होती है और ये लोग हार मानने वालों में से नहीं होते. अगर कोई काम बिगड़ भी जाए, तो यह उदास होने की बजाय तुरंत एक नया और बेहतर प्लान बना लेते हैं. इनकी निडरता, आत्म-सम्मान और दूसरों को आगे बढ़ाने का जज़्बा लोगों को बहुत आकर्षित करता है. इनकी पॉजिटिव वाइब्स हर किसी को प्रेरित करती हैं. (Photo Credit- Freepik)