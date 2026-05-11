कमजोर चंद्रमा के लक्षण

क्या आपको बहुत ज्यादा तनाव रहता है? क्या छोटी-छोटी बातें आपको विचलित कर देती हैं? अगर मन हमेशा अशांत रहता है या आप अनिद्रा के शिकार हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर स्थिति में है और आपको महादेव के आशीर्वाद की जरूरत है.