छोटी बातों पर आंसू बहाने वाले माने जाते हैं ये मूलांक, हर बात में ढूंढ़ लेते हैं दुख

अंक ज्योतिष हमारे जीवन, स्वभाव और भविष्य के बारे में बहुत कुछ बताता है. जन्म तारीख के आधार पर निकलने वाला मूलांक व्यक्ति के व्यक्तित्व का आईना होता है. कुछ लोग स्वभाव से बेहद सकारात्मक, ऊर्जावान और खुशमिजाज होते हैं, तो वहीं कुछ लोग हर छोटी-छोटी बात पर परेशान होने लगते हैं. इन लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी यह होती है कि ये छोटी सी समस्या को भी बहुत बड़ा पहाड़ बना देते हैं और हर समय अपनी किस्मत का रोना रोते रहते हैं. आइए जानते हैं वे कौन से मूलांक हैं.