मूलांक 5: Freedom सबसे जरूरी!

मूलांक 5 का संबंध बुध से माना जाता है. इसे communication, intelligence और freedom-loving nature से जोड़ा जाता है. लेकिन जब आजादी की जरूरत बहुत ज्यादा हो जाए, तो commitment से बचने की tendency दिख सकती है. बार-बार plans बदलना, एक जगह टिकने में परेशानी या गंभीर बातचीत से बच निकलना इसका negative side माना जाता है. Toxic Side: Restlessness और commitment issues.मूलांक 6: प्यार या Possessiveness?मूलांक 6 को शुक्र से जोड़ा जाता है और प्रेम, आकर्षण, comfort तथा relationships इसका प्रमुख पक्ष माने जाते हैं. लेकिन रिश्तों में attachment जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो possessiveness दिखाई दे सकती है. पार्टनर की हर गतिविधि पर नजर रखना, attention की लगातार उम्मीद करना या jealousy दिखाना Red Flag बन सकता है. Toxic Red Flag: Possessiveness और over-control.