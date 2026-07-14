अधूरा रह जाता है इन लोगों का प्यार

अंक ज्योतिष के अनुसार, हमारे जन्म की तारीख सिर्फ एक नंबर नहीं होती, बल्कि यह हमारे स्वभाव, करियर और Love Life के कई गहरे राज खोलती है. जब बात प्रेम संबंधों और शादी की आती है, तो कुछ मूलांक के लोगों की लव स्टोरी अक्सर अधूरी रह जाती है या उन्हें प्यार में काफी उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ता है. अगर आपका या आपके पार्टनर का मूलांक 2 या 7 है, तो अंक ज्योतिष के अनुसार इनकी लव स्टोरी में कुछ खास चुनौतियां आती हैं. आइए जानते हैं कि आखिर इन मूलांक के लोगों का प्यार अक्सर अधूरा क्यों रह जाता है. (Photo Credit- AI)