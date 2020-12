1 / 11

New Zealand vs Pakistan 2nd T20 Seddon Park, Hamilton, live starts at 11.30 am IST न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच 3 मैचों की सीरीज का दूसरा टी20 मैच रविवार को खेला जाएगा. सीरीज का पहला टी20 मैच मेजबान न्यूजीलैंड ने 5 विकेट से अपने नाम किया. ऑकलैंड में खेले गए पहले मैच में डेब्यूटेंट पेसर जैकब डफी Jacob Duffy ने स्वपनिल आगाज किया था. डफी ने अपने नाम 4 विकेट किए थे जबकि बल्लेबाजी विकेटकीपर टिम सेइफर्ट ने अर्धशतकीय पारी खेल कीवी टीम को शानदार जीत दिलाई थी.