ओडिशा सरकार की सुभद्रा योजना

बेटियों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार कई तरह की स्कीम चलाती है. BJP शासित राज्यों में भी अलग से महिलाओं पर क्रेंदित योजनाएं चलती हैं. सुभ्रदा योजना इसी में शामिल है. ओडिशा में सरकार बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए ये योजना चला रही है. इस योजना का नाम भगवान जगन्नाथ की छोटी बहन देवी सुभद्रा के नाम पर रखा गया है. इस योजना में लाभार्थी महिलाओं को सरकार की ओर से हर साल दो किस्तों में 10 हजार रुपये की मदद मिलती है. शुक्रवार (28 अगस्त) को रक्षाबंधन के मौके पर ओडिशा सरकार ने इस योजना की पांचवीं किस्त जारी कर दी है.