10 दिन 10 अलग-अलग भोग (AI PHOTO)

अगर आप भी हर दिन बप्पा के लिए कुछ खास और स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए बाजार से मिठाई खरीदने की जरूरत नहीं है. आप घर पर ही आसानी से कई तरह के भोग तैयार कर सकते हैं. गणेश चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा को विधि-विधान से विराजमान कराया जाता है और अगले 10 दिनों तक उनकी पूजा-अर्चना की जाती है. मान्यता है कि बप्पा को तरह-तरह के पकवान और मिठाइयों का भोग लगाने से उन्हें प्रसन्न किया जाता है. ऐसे में अगर आप भी इन 10 दिनों में रोजाना अलग-अलग भोग बनाना चाहते हैं, तो आज हम आपके लिए 10 ऐसी आसान रेसिपी लेकर आए हैं, जिन्हें आप घर पर मौजूद सामान्य सामग्री से आसानी से तैयार कर सकते हैं. ये भोग स्वादिष्ट होने के साथ-साथ बनाने में भी बेहद आसान हैं. तो चलिए जानते हैं बप्पा के लिए 10 अलग-अलग भोग की आसान रेसिपी.