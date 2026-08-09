नारियल-गुलाब के लड्डू से करें भोग

अगर आप भगवान शिव को कुछ अलग और स्वादिष्ट भोग लगाना चाहते हैं, तो नारियल-गुलाब के लड्डू भी बना सकते हैं. इन्हें बनाने के लिए नारियल का बुरादा, कंडेंस्ड मिल्क, गुलाब सिरप और सूखे मेवों की जरूरत होगी. सबसे पहले एक पैन में थोड़ा घी गर्म करके नारियल का बुरादा धीमी आंच पर हल्का भून लें. अब इसमें कंडेंस्ड मिल्क और गुलाब सिरप डालकर लगातार चलाते हुए पकाएं. जब मिश्रण गाढ़ा होकर पैन छोड़ने लगे, तो गैस बंद कर दें और इसे थोड़ा ठंडा होने दें. हाथों पर हल्का घी लगाकर मिश्रण से छोटे-छोटे लड्डू तैयार करें. इन्हें सूखे नारियल के बुरादे में लपेट दें. ऊपर से सूखी गुलाब की पंखुड़ियों और कटे हुए मेवों से सजाकर भगवान शिव को भोग अर्पित करें. शिवरात्रि पर भगवान शिव को भोग लगाते समय सबसे जरूरी आपकी श्रद्धा और भक्ति है. आप अपनी सुविधा और व्रत के नियमों के अनुसार इनमें से किसी भी प्रसाद को घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं.