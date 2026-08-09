घर पर बनाएं ठंडाई
शिवरात्रि के मौके पर ठंडाई भी बनाई जाती है. दूध, मेवे और कुछ सुगंधित मसालों से तैयार की गई ठंडाई स्वादिष्ट होने के साथ गर्मी के मौसम में ठंडक देने वाला पेय भी है. हालांकि, भोग के लिए बिना भांग वाली ठंडाई बनाना एक आसान ऑप्शन है. इसे बनाने के लिए बादाम, काजू, पिस्ता, खरबूजे के बीज, सौंफ और इलायची जैसी सामग्री को कुछ घंटों के लिए पानी में भिगो दें. इसके बाद पानी निकालकर सभी चीजों को थोड़ा दूध या पानी डालकर बारीक पीस लें. तैयार पेस्ट को छान लें. अब ठंडे दूध में यह पेस्ट, स्वादानुसार चीनी या मिश्री और थोड़ा सा केसर वाला दूध मिलाएं. इसे अच्छी तरह फेंटें और ऊपर से कटे हुए बादाम-पिस्ता और केसर डालकर सजाएं. ठंडाई को ठंडा करके भगवान शिव को भोग लगाया जा सकता है.