नहीं मिल रही सफलता?

वास्तु शास्त्र के अनुसार जिस तरह ऑफिस की सही दिशा और डेस्क पर रखी चीजें महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, उसी तरह ऑफिस बैग में रखी चीजों को लेकर भी वास्तु शास्त्र में कुछ नियम बताए गए हैं. माना जाता है कि ऑफिस बैग में अनावश्यक या अस्त-व्यस्त सामान रखने से नकारात्मकता बढ़ सकती है और इसका असर काम पर भी पड़ सकता है. अगर आपको लंबे समय से प्रमोशन नहीं मिल रहा, मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिल रही या करियर में बार-बार रुकावटें आ रही हैं, तो एक बार अपना ऑफिस बैग जरूर चेक कर लें. कहीं उसमें ऐसी चीजें तो नहीं रखी हैं, जिन्हें वास्तु के लिहाज से शुभ नहीं माना जाता? आइए जानते हैं ऑफिस बैग में किन चीजों को रखने से बचना चाहिए. (Photo Credit- AI)