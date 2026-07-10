तेल का खजाना

कई सालों की खोज के बाद नाइजीरिया को ऐसी सफलता मिली है, जिसने पूरे ऊर्जा क्षेत्र का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. दरअसल, अफ्रीकी देश नाइजीरिया में तेल और गैस के क्षेत्र में बड़ी खोज हुई है. Renaissance Africa Energy और NNPCL (Nigeria National Petroleum Company Limited) ने समुद्र में एक बड़े हाइड्रोकार्बन भंडार का पता लगाया है. यह खोज नाइजीरिया के पूर्वी नाइजर डेल्टा क्षेत्र में हुई है. कंपनी के अनुसार, इस खोज से देश के ऊर्जा क्षेत्र को मजबूती मिल सकती है. इससे भविष्य में तेल उत्पादन बढ़ाने और ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलने की उम्मीद है.