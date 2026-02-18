कुछ चीजों को अपनाकर जी सकते हैं सक्रिय और खुशहाल जीवन-

बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं है, बल्कि जीवन का एक स्वाभाविक और सम्मानजनक पड़ाव है, जिस तरह बचपन और युवावस्था की अपनी जरूरतें होती हैं, उसी तरह बुढ़ापे की भी अपनी खास जरूरतें और चुनौतियां होती हैं अक्सर हम उम्र बढ़ने के साथ आने वाली थकान, कमजोरी, याददाश्त की कमी या चलने-फिरने की परेशानी को बीमारी मान लेते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि ये शरीर में धीरे-धीरे होने वाले सामान्य बदलाव हैं. अगर समय रहते सही देखभाल, समझदारी और प्यार मिले, तो बुज़ुर्ग भी स्वस्थ, सक्रिय और खुशहाल जीवन जी सकते हैं