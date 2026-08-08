पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल का दाम

पाकिस्तान दुनिया के उन देशों में शामिल है, जहां महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है. रोजमर्चा की चीजों के दाम आसमान पर हैं. देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो चुकी है. पाकिस्तान स्टेट ऑयल की वेबसाइट पाकव्हील्स के मुताबिक देश में अभी मौजूदा पेट्रोल का दाम 327.62 प्रति लीटर है. इसके अलावा देश में डीजल का नाम 380 प्रति लीटर तक पहुंच चुका है. इसी तरह भारत में पेट्रोल के दाम 102 रुपये से 111 रुपये प्रति लीटर तक है. देश के अलग-अलग राज्यों में डीजल भी 100 रुपये प्रति लीटर के आसपास बेचा जा रहा है.