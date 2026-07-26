बंगाल की खाड़ी में आखिर क्या शुरू हुआ है?

भारत की सरकारी तेल कंपनी ओएनजीसी (ONGC) ने ओडिशा तट के पास बंगाल की खाड़ी के महानदी अपतटीय बेसिन में गहरे समुद्र के अंदर नए खोजी कुएं की ड्रिलिंग शुरू की है. ये केवल एक सामान्य ड्रिलिंग परियोजना नहीं बल्कि देश की ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखकर शुरू किया गया रणनीतिक अभियान है. समुद्र की गहराई में मौजूद तेल और प्राकृतिक गैस के संभावित भंडारों की तलाश इस मिशन का मुख्य मकसद है. अगर यहां पर्याप्त मात्रा में हाइड्रोकार्बन मिलता है तो भारत के लिए घरेलू उत्पादन बढ़ाने का रास्ता खुल सकता है. ऐसी खोजें लंबे समय में देश को ऊर्जा के क्षेत्र में ज्यादा आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर सकती हैं.