कितना बड़ा हो सकता है तेल और गैस का भंडार?
सरकारी आकलनों के अनुसार भारत के पूर्वी और पश्चिमी अपतटीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हाइड्रोकार्बन संसाधन मौजूद हो सकते हैं. हालांकि, वास्तविक मात्रा का पता ड्रिलिंग और वैज्ञानिक परीक्षणों के बाद ही चल सकेगा. महानदी, कावेरी और अंडमान बेसिन में पहले मिले सकारात्मक संकेतों ने उम्मीद जरूर बढ़ाई है. अगर अनुमान सही साबित होते हैं तो भारत के ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. हालांकि, किसी भी खोजी परियोजना में अंतिम सफलता ड्रिलिंग के बाद मिलने वाले वास्तविक परिणामों पर ही निर्भर करती है.