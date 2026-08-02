कितना बड़ा खजाना है ब्लैक गोल्ड?

सरकार और ONGC का अनुमान है कि भारत के समुद्री क्षेत्रों में करीब 5,600 मिलियन टन ऑयल इक्विवेलेंट (MMTOE) हाइड्रोकार्बन क्षमता मौजूद हो सकती है. अगर इसका बड़ा हिस्सा खोजकर उत्पादन में लाया जाता है, तो भारत की ऊर्जा तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है. 'समुद्र मंथन' योजना को चार प्रमुख हिस्सों में बांटा गया है. 28,534 करोड़ रुपये आधुनिक 2D और 3D सिस्मिक सर्वे तथा डेटा प्रोसेसिंग पर खर्च होंगे. 43,200 करोड़ रुपये डीपवॉटर एक्सप्लोरेशन ड्रिलिंग पर खर्च किए जाएंगे. 10,000 करोड़ रुपये साझा ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर लगाए जाएंगे. 2,000 करोड़ रुपये घरेलू ऑयल-गैस मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इकोसिस्टम विकसित करने के लिए खर्च होंगे.