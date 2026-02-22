यूजर के पास क्या कानूनी अधिकार?

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (Consumer Protection Act) के तहत किसी भी यूजर राइट टू इंफॉर्मेशन और राइट टू चॉइस मिला हुआ है. यूजर चाहे तो सामान किसी दूसरी जगह से भी ले सकते हैं. वहीं, सामान खरीदने की हालत में अगर यूजर को लगता है कि आपसे गलत कीमत वसूली गई है, तो आप कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1915 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.