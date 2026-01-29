Oxford Climate Research Says If Temperature Rises By 2 Degrees Will Cause Extreme Heat Climate Change Global Warming 2050 Heatwave India Alert 8285668
सिर्फ 2 डिग्री तापमान बढ़ा तो धरती पर मचेगी भारी तबाही! 2050 तक झुलस सकती है आधी दुनिया- ऑक्सफोर्ड ने दी चेतावनी
जलवायु परिवर्तन का संकट अब हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक ताजा स्टडी ने चेतावनी दी है कि यदि ग्लोबल वार्मिंग तापमान 2 डिग्री सेल्सियस और बढ़ा तो साल 2050 तक दुनिया की लगभग आधी आबादी जानलेवा गर्मी के साये में होगी.