धनुष की क्वालिटी पर PAC का रियलिटी चेक

भारतीय सेना की स्वदेशी 155 mm हॉवित्जर तोप धनुष (Dhanush) को आत्मनिर्भर भारत की बड़ी उपलब्धियों में गिना जाता है, लेकिन अब इसी प्रोजेक्ट को लेकर संसद की लोक लेखा समिति (PAC) ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. PAC की रिपोर्ट के मुताबिक, खराब और डिफेक्टिव गोला-बारूद को रिप्लेस करने के लिए सरकार को करीब 6,210 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है. PAC ने इसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट और क्वालिटी कंट्रोल का फेल्योर माना है. आइए जानते हैं आखिर क्या है धनुष? इसे आर्मी में कब शामिल किया गया? इसकी खासियत क्या है और इसपर क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं?