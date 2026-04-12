रक्षा समझौते का असर

दोनों देशों के बीच हुए रक्षा समझौते के तहत यह तैनाती की गई है. इस समझौते के अनुसार, अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो दूसरा देश भी उसकी रक्षा में पूरी ताकत के साथ शामिल होगा.