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Last updated on - April 12, 2026 4:26 PM IST
By Tanuja Joshi
सऊदी अरब में पहले से ही हजारों पाकिस्तानी सैनिक मौजूद थे. अब नए सैनिकों और विमानों के पहुंचने से वहां की सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा मजबूत मानी जा रही है.
दोनों देशों के बीच हुए रक्षा समझौते के तहत यह तैनाती की गई है. इस समझौते के अनुसार, अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो दूसरा देश भी उसकी रक्षा में पूरी ताकत के साथ शामिल होगा.
पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स को किंग अब्दुलअजीज हवाई अड्डा पर तैनात किया गया है. ये जेट्स किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने में सक्षम हैं.
मिडिल ईस्ट में हाल के समय में तनाव बढ़ा है, खासकर ईरान और अमेरिका से जुड़े घटनाक्रम के बाद ऐसे माहौल में ये तैनाती काफी अहम मानी जा रही है.
इस सैन्य तैनाती का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है. दोनों देश मिलकर संभावित खतरों से निपटने की तैयारी कर रहे हैं.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान ने सऊदी अरब को मिसाइल इंटरसेप्टर भी भेजे हैं. ये कदम खासतौर पर बढ़ते खतरे को देखते हुए उठाया गया है, जिससे किसी भी हमले को रोका जा सके.
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मकसद क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन बनाए रखना भी है. इससे दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे.
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