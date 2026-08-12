इमरान खान के पास कितना पैसा

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान की जेल में मौत का दावा झूठा पाया गया है. भ्रष्टाचार के मामलों में इमरान खान 2023 से अडियारा जेल में बंद हैं. अमेरिका में रहने वाले एक पाकिस्तानी पत्रकार ने वीडियो जारी करके खान को लेकर सनसनीखेज दावे किए थे. हालांकि,अब वो अपने बयान से पलट चुके हैं. इमरान खान अपनी राजनीतिक जिंदगी से ज्यादा पर्सनल लाइफ, शादी और संपत्ति को लेकर चर्चा में रहते हैं. आइए जानते हैं कितने अमीर हैं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान.