सलाद, सूप, साइड आइट, पेय पदार्थ और मिठाई
मग्रीन सलाद 125 रुपये, रशियन सलाद 235 रुपये और रायता या मिंट सॉस 95 रुपये में मिलता है. सूप 150 रुपये, फ्रेंच फ्राइज 150 रुपये और 6 पीस फिश फिंगर्स 750 रुपये की कीमत है. ये आइटम भोजन को संतुलित बनाते हैं. सांसद भारी व्यंजनों के साथ हल्का विकल्प भी चुनते हैं. चाय का कप 100 रुपये, कॉफी 175 रुपये, फ्रेश जूस और शेक 250 रुपये में उपलब्ध हैं. मिठाई में खीर 150 रुपये, फ्रूट ट्राइफल 150 रुपये और दो पीस चॉकलेट ब्राउनी 175 रुपये की हैं. ये आइटम भोजन को पूरा करते हैं. सांसद लंबी बैठकों के दौरान इन्हें ले सकते हैं.