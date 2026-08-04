पाकिस्तान की संसद 'मजलिस-ए-शूरा'

भारत की संसद में इस समय मॉनसून सत्र चल रहा है. लोकसभा और राज्यसभा में बहस, बिल पास होने और राजनीतिक चर्चाएं जोरों पर हैं. इसी दौरान पड़ोसी देश पाकिस्तान की संसद की कैंटीन का मेन्यू भी चर्चा में आता है. लोग जानना चाहते हैं कि वहां सांसदों को क्या खाने को मिलता है और कीमतें कितनी हैं. पाकिस्तान की संसद, जिसे आधिकारिक तौर पर 'मजलिस-ए-शूरा' कहा जाता है, एक दो-सदनीय संघीय विधायिका है जो राष्ट्रपति, नेशनल असेंबली और सीनेट से मिलकर बनी है. यह इस्लामाबाद में संसद भवन में स्थित सर्वोच्च विधायी निकाय है. आइए विस्तार से जानते हैं पाकिस्तान की संसद की कैंटीन में खाने का मेन्यू क्या है? सांसदों को क्या मिलता है? (IMAGES: NATIONAL ASSEMBLY OF PAKISTAN FB PAGE)