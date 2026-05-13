शिफ्टिंग पाकिस्तान की सरकारी मशीनरी की सीधी मदद

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय हमलों के बाद पीओके उनके लिए कम सुरक्षित माना जाने लगा, जबकि केपीके को ज्यादा सुरक्षित और बचाव योग्य समझा जा रहा है. अमेरिका की संस्था मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट (एमईएमआरआई) ने मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कहा कि यह शिफ्टिंग पाकिस्तान की सरकारी मशीनरी की सीधी मदद से की जा रही है.