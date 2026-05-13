Pakistan Rebuilding Terror Bases Hit In Operation Sindoor Satellite Images Reveal Fresh Activity 8413302
नहीं सुधरा पाकिस्तान! 'ऑपरेशन सिंदूर' में तबाह हुए आतंकी ठिकाने फिर हो रहे सक्रिय, सैटेलाइट तस्वीरों में खुलासा
रिपोर्ट में कहा गया, “उन टिप्पणियों के कुछ ही महीनों बाद जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े ठिकानों पर खुलेआम दोबारा निर्माण का काम दिखना यह सवाल खड़ा करता है कि निगरानी व्यवस्था वास्तव में कितनी असरदार है.” पाकिस्तान अक्टूबर 2022 में एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आया था. साथ ही यह दावा किया गया कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी एक मीडिया जांच में जेईएम के मुख्यालय में विस्तार के संकेत मिले थे, जो पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से बाहर आने के बाद शुरू हुए थे.